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Новогодняя елка уже не радует жителей одного из городов Карелии

Новости. Общество
16:27, 24 Февраля 2020
фото: Артемий Васильев/vk.com/wall280710010_22113
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В Пудоже возмущены тем, что местные власти до сих пор не убрали новогоднюю красавицу.

"24 февраля, ещё несколько дней и весна, а ёлка всё стоит. Алё, администрация, вы по какому календарю живёте? А ведь куплена на деньги народа, на наши налоги, ждёте то чего? Следующего нового года?" - пишут в паблике "Подслушано в Пудоже".

Елку в Пудоже устновили в конце ноября прошлого года. Новогодняя красавица уже три месяца стоит в центре города.

Напомним, в Петрозаводске новогодние конструкции демонтировали в январе. Одна из них рухнула на посетителей катка.

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Комментарии

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Вася
2020-02-24 17:04:45
Елка,это святое,как Путин.
Гость
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