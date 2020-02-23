Новогодняя елка уже не радует жителей одного из городов Карелии

В Пудоже возмущены тем, что местные власти до сих пор не убрали новогоднюю красавицу.

"24 февраля, ещё несколько дней и весна, а ёлка всё стоит. Алё, администрация, вы по какому календарю живёте? А ведь куплена на деньги народа, на наши налоги, ждёте то чего? Следующего нового года?" - пишут в паблике "Подслушано в Пудоже".

Елку в Пудоже устновили в конце ноября прошлого года. Новогодняя красавица уже три месяца стоит в центре города.

Напомним, в Петрозаводске новогодние конструкции демонтировали в январе. Одна из них рухнула на посетителей катка.