Новогодняя ярмарка открылась в Петрозаводске (ФОТО)

Первая новогодняя ярмарка открылась в торговом центре на Лесном проспекте, 47.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на новогодней ярмарке и запечатлел, что предлагают купить посетителям.

"Традиционно это мед, носки, иван-чай и клюква в сахаре, различные экотовары и символ года быка в разнообразных формах: в виде мыла, свечей, бумажной скульптуры и вязаной игрушки", – отметил фотокорреспондент.

Как отметили продавцы, продажа в этом году идет не очень хорошо.

"В связи с новыми антивирусными распоряжениями до часу дня почти нет покупателей – в это время можно продавать только бабушкам, а бабушкам запретили ездить по городу", – рассказали торговцы.

Ярмарка, как обещают, продлится до православного Рождества.

Фоторепортаж с новогодней ярмарки смотрите здесь.