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Новости. Общество
18:40, 15 Января 2019
фото: Благотворительный фонд Арины Тубис

Новому перинатальному центру Карелии требуются осьминожки

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Чудо-осьминожки очень необходимы для недоношенных детей.

В паблике "Благотворительного фонда Арины Тубис" появилось сообщение с просьбой о помощи.

Медицинский персонал перинатального центра Карелии обратился в фонд с просьбой к тем, кто умеет и имеет возможность, связать для недоношенных детей чудо-осьминожек и носочки.

Суть задумки состоит в том, чтобы положить связанные игрушки – осьминожки в кувезы к недоношенным малышам. Это, по утверждению врачей, помогает детям, рожденным раньше срока, быстрее восстановиться и чувствовать себя комфортно.

Также, когда малыш рождается раньше срока, ему необходимо тепло — даже летом он лежит в кювезе в носочках. Поэтому очень нужны носочки.


благотворительный фонд Арины Тубис

"Новорожденные, находящиеся в "инкубаторе" постоянно тревожатся, машут ручками, вырывают трубки. Благодаря вязаному осьминожке дети успокаиваются, хватая своими крошечными ручками щупальца осьминога, которые по форме напоминают пуповину, ведь она окружала ребенка в утробе матери долгое время.

Впервые чудо-осьминожки появились в Дании – одна мама связала такую игрушку для своего новорожденного ребёнка.

Результат удивил многих и в том числе медиков – малыш после этого стал спокойнее, а его дыхание нормализовалось.

С 2013 года стартовала акция помощи таким детям в Голландии, Швеции, Бельгии, а теперь и по всем континентам и странам. Рукодельницы безвозмездно вяжут осьминожек и передают в роддома и перинатальные центры.

Врачи-эпидемиологи утверждают, что санитарным требованиям такое изделие отвечает, так как его можно стирать и стерилизовать. Но необходимо использовать только хлопчатобумажные нитки, а в качестве наполнителя – гипоаллергенный холлофайбер.

Фонд Арины Тубис запустил акцию "Чудо-осьминожки".

"Уважаемые рукодельницы и любители вязания крючком, давайте поддержим младенцев, маленьких и беззащитных человечков, и их мамочек, связав для них чудо-осьминожек. Пусть эти осминожки берегут деток, стимулируют их к выздоровлению, дарят им тепло и спокойствие. Пусть все детки скорее выздоравливают и растут крепкими и здоровыми", - написано на странице благотворительного фонда Арины Тубис.

Связанных осьминожек можно передать куратору проекта Елене: тел. 8(911)406-87-62.

А схему вязания можно посмотреть здесь.

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