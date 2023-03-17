Новорожденный Ярослав стал 500-тым ребенком, родившимся в Петрозаводске в этом году

В ЗАГСе Петрозаводска поздравили главу семьи с рождением 500-того ребенка в 2023 году.

В четверг, 16 марта, в отделе ЗАГС Петрозаводска зарегистрирована пятисотая запись о рождении. «Юбилейным» ребенком стал мальчик Ярослав из семьи Карлуковых, сообщили в в отделе ЗАГС карельской столицы.



«Рождение ребенка – самый заветный подарок, который дарит судьба. С появлением малыша в семье жизнь обретает новый смысл, а каждый день удивляет открытиями», - говорится в сообщении.



Отца Ярослава, Антона Карлукова поздравили специалисты отдела ЗАГС Петрозаводска.



«Желаю родителям мудрости и конечно же терпения, а сыночку быть самым здоровым, веселым и очень послушным. Пусть он радует всех своими успехами и достижениями», - сказано в сообщении.