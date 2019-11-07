Новую новогоднюю ель установят в центре Петрозаводска

Искусственная ель и световое оборудование появятся на площади Кирова в Петрозаводске к Рождественской ярмарке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 28 декабря по 7 января на площади Кирова будет проходить Рождественская ярмарка. В дни ее открытия и закрытия будут организованы масштабные концертные программы на главной сцене.

К 15 декабря на площади будет установлена 18-метровая искусственная ель, появятся три фотозоны, три детские горки. Кроме того, все опоры освещения будут украшены гирляндами.



В рамках подготовки к ярмарке уже монтируется каток для любителей фигурного катания. Рядом с ним будет установлен пункт проката коньков и скамейка для переодевания.

В рамках проведения ярмарки на площади будут установлены торговые домики, в которых свою продукцию представят местные товаропроизводители, будут организованы точки общественного питания.

Напомним, мобильный каток начали устанавливать в центре Петрозаводска.