Новую песню о Петрозаводске создали в подарок к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

Городской дом культуры подготовил еще один подарок ко Дню народного единства, сообщили в администрации Петрозаводска.

Идея создания песни о карельской столице родилась в начале осени. Городской дом культуры приступил к организации масштабного проекта, осеннего фестиваля "Марьяне", который в этом году полностью переместился в сетевое пространство, и нужны были свежие решения и идеи. Давно и плодотворно в творческом союзе работают завотделом ГДК Лариса Каприелова и музыкант, композитор - Мирослав Семанькив. Ими написаны "Гимн Гипербореи", известная песня "Марьяне" и многие другие произведения.

Как отмечают в ГДК, в новой работе авторы решили совместить неотделимые друг от друга понятия – Карелия и Петрозаводск. Это песня-посвящение, песня-подарок к столетию Карелии, в нее вложена вся наша любовь к родному краю, месту, где мы родились и выросли, к этим улочкам, скверам, бульварам, мостам, к карельским озерам, неповторимой северной природе и людям, живущим рядом. У песен долгая судьба, хочется, чтоб они пережили нас и продолжали звучать, отзываясь в сердцах, трогая душу.

Автор слов – Лариса Каприелова, автор музыки - Мирослав Семанькив. Исполнители – Екатерина Супранович, Ирина Мельникова, Антон Сеняткин, Мирослав Семанькив, а также участники арт-проекта "Ты - звезда!" (руководитель Наталья Ширякина).

Запись, сведение, мастеринг – продюсерский центр "Фабрика Грез".

Видео – Анастасия Слиткова.