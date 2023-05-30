Новую школу в Карелии назовут в честь космонавта

Школе в Прионежье присвоют имя Андрияна Григорьевича Николаева – третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза.

Как на своей странице в социальной сети рассказал спикер карельского парламента Элиссан Шандалович, новой школе в поселке Деревянка планируют присвоить имя Андрияна Григорьевича Николаева – третьего советского космонавта, дважды Героя Советского Союза.

«Как связаны Деревянка и космонавт? Все дело в том, что в 18 лет после учебы в лесотехникуме по распределению будущий космонавт приехал в Деревянку, где с 1947 по 1950 год работал мастером участка по лесозаготовке в леспромхозе. Позже Андриян Григорьевич поступил в летную школу и в 1960 году был принят в отряд космонавтов», - написал Шандалович.



Напомним, строительная готовность школы на 200 мест сегодня составляет 95%.