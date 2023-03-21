Новую транспортную развязку с путепроводом построят в Прионежском районе Карелии

Сооружение с надземным путепроводом появится в месте примыкания к трассе Р-21 «Кола» автодороги А-121 «Сортавала».

По сообщению Упрдор «Кола», ввод транспортной развязки в эксплуатацию завершит начатое в 2020 году строительство нового 21-километрового участка трассы А-121 «Сортавала». Участок спрямляет и сокращает дорогу, повышая степень ее безопасности для водителей и пешеходов за счет переноса транспортного потока за границы деревень Маньга и Новая Маньга. А транспортная развязка дополнительно обезопасит участников движения сразу двух автотранспортных артерий, поскольку разведет автомобильные потоки в месте примыкания дороги А-121 к трассе «Кола».

Сооружение с надземным путепроводом уже строится. Сейчас специалисты заняты оборудованием ростверков — элементов свайного фундамента путепровода, который пройдет над автодорогой «Кола».

В Управлении напомнили, большая часть нового участка «Сортавалы» в Карелии построена «с нуля»: выполнены расчистка полосы отвода и устройство земляного полотна, проложены водопропускные трубы, габионными конструкциями укреплены откосы. Через реку Ламата наведен арочный мост из гофрированной металлической конструкции. Рядом с деревней Маньга устроены тротуары, система наружного освещения и металлическое перильное ограждение. В водоохранных полосах оборудованы локальные очистные сооружения.

Для безопасного выполнения ряда строительных работ, необходимых при возведении транспортной развязки, в ближайшее время введут временные изменения схемы движения на 381-м км трассы «Кола».

Ранее сообщалось, строительство дороги для туристов за полмиллиарда рублей в Карелии отложили на 2024 год.