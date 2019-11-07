Подписаться
Новости. Общество
18:38, 07 Ноября 2019
фото: ©Управление пресс-службы главы Карелии

Новые автобусы для работы на пригородных и междугородних маршрутах прибыли в Петрозаводск

Загрузка...

Артур Парфенчиков 7 ноября на площади Кирова вручил водителям ГУП Карелии "Карелавтотранс" ключи от очередной партии новых автобусов, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава отметил, что это важный этап реализации политики по созданию комфортной транспортной инфраструктуры Карелии. Сейчас происходит масштабное обновление подвижного состава ГУП РК "Карелавтотранс" и ГУП РК "Карелавтотранс-сервис". На эти цели из бюджета республики и резервного фонда Правительства России выделены порядка 200 млн рублей, предназначенных для приобретения только в этом году 33 автобусов. Вопрос выделения средств из резервного фонда правительства РФ был решён благодаря поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.



На площади были представлены три типа пассажирских автобусов. Это российские "ПАЗ Вектор NEXT - 320435-04", которые уже работают на пригородных маршрутах Карелии. Из Белоруссии прибыли автобусы "МАЗ-203" и "Неманы". Последние представляют из себя современные комфортные транспортные средства, которые будут обслуживать дальние междугородние маршруты (в Костомукшу, Кемь, Пудож), а "МАЗы" большого класса предназначены для использования на пригородных маршрутах со значительной степенью загрузки (например, на Кончезеро, Лучевое, станцию Шуйскую). Важно отметить, что все машины приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан и инвалидов, оборудованы терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.



Осмотрев новые машины и пообщавшись с водителями, Артур Парфенчиков заверил, что процесс обновления транспортной системы республики только начинается – современными маршрутами, с комфортными, надёжными, экономичными автобусами, удобными автовокзалами и автостанциями, хорошими дорогами должна быть обеспечена вся Карелия. Стратегическая задача правительства – чтобы через 5-6 лет все вопросы транспортной инфраструктуры были решены. Для этого автобусный парк будет обновляться и дальше. Новые машины не только более комфортные, но и почти в 3 раза более экономичные, чем те, которые сейчас работают в "Карелавтотрансе".



"Современная транспортная инфраструктура позволяет решать многие и экономические, и социальные вопросы развития нашего региона – это и доступность и своевременность оказания медицинской помощи, и рост социальной мобильности населения, и надёжная связь небольших населённых пунктов с Петрозаводском и районными центрами. Это очень важно для всех жителей республики. Но это важно и для укрепления имиджа Карелии, как привлекательной для туризма территории. Автобусные маршруты – эта та кровеносная система, которая обеспечивает функционирование всей социально-экономической жизни республики", – сказал Глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
01.11.2019, 08:05
Лидера бандитской группировки Карелии будут судить за жестокие убийства

Аналитика

Сегодня 17:14
Политкухня
Этот праздник не задушишь, не убьешь 1
В Петрозаводске годовщину Великого Октября отметили праздничным шествием и митингом на главной городской площади. 
"Мы передвигаем город" 8
Сегодня 15:54
Память с грамматическими ошибками 7
Сегодня 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:46
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

Шествие КПРФ в Петрозаводске 7 ноября
Новое
Сегодня 17:10
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»