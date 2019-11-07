Новые автобусы для работы на пригородных и междугородних маршрутах прибыли в Петрозаводск

Артур Парфенчиков 7 ноября на площади Кирова вручил водителям ГУП Карелии "Карелавтотранс" ключи от очередной партии новых автобусов, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава отметил, что это важный этап реализации политики по созданию комфортной транспортной инфраструктуры Карелии. Сейчас происходит масштабное обновление подвижного состава ГУП РК "Карелавтотранс" и ГУП РК "Карелавтотранс-сервис". На эти цели из бюджета республики и резервного фонда Правительства России выделены порядка 200 млн рублей, предназначенных для приобретения только в этом году 33 автобусов. Вопрос выделения средств из резервного фонда правительства РФ был решён благодаря поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.





На площади были представлены три типа пассажирских автобусов. Это российские "ПАЗ Вектор NEXT - 320435-04", которые уже работают на пригородных маршрутах Карелии. Из Белоруссии прибыли автобусы "МАЗ-203" и "Неманы". Последние представляют из себя современные комфортные транспортные средства, которые будут обслуживать дальние междугородние маршруты (в Костомукшу, Кемь, Пудож), а "МАЗы" большого класса предназначены для использования на пригородных маршрутах со значительной степенью загрузки (например, на Кончезеро, Лучевое, станцию Шуйскую). Важно отметить, что все машины приспособлены для перевозки маломобильных групп граждан и инвалидов, оборудованы терминалами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS.





Осмотрев новые машины и пообщавшись с водителями, Артур Парфенчиков заверил, что процесс обновления транспортной системы республики только начинается – современными маршрутами, с комфортными, надёжными, экономичными автобусами, удобными автовокзалами и автостанциями, хорошими дорогами должна быть обеспечена вся Карелия. Стратегическая задача правительства – чтобы через 5-6 лет все вопросы транспортной инфраструктуры были решены. Для этого автобусный парк будет обновляться и дальше. Новые машины не только более комфортные, но и почти в 3 раза более экономичные, чем те, которые сейчас работают в "Карелавтотрансе".





"Современная транспортная инфраструктура позволяет решать многие и экономические, и социальные вопросы развития нашего региона – это и доступность и своевременность оказания медицинской помощи, и рост социальной мобильности населения, и надёжная связь небольших населённых пунктов с Петрозаводском и районными центрами. Это очень важно для всех жителей республики. Но это важно и для укрепления имиджа Карелии, как привлекательной для туризма территории. Автобусные маршруты – эта та кровеносная система, которая обеспечивает функционирование всей социально-экономической жизни республики", – сказал Глава Карелии.