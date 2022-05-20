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Новые автобусы приобретены для органов местного самоуправления Карелии

Новости. Общество
09:30, 21 Мая 2022
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

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Минтранс республики сообщил о приобретении семи новых автобусов для органов местного самоуправления.

Автобусы отправятся в Кемский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Пудожский, Сегежский, Пряжинский районы, а также в Костомукшский городской округ. Об этом информирует Минтранс Карелии.

«Мероприятия по закупке автобусов для органов местного самоуправления продолжены и в 2022 году. За счет средств бюджета Республики Карелия приобретено 7 новых автобусов среднего класса. Данные автобусы обеспечивают требования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. На этой неделе автобусы прибыли в республику», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в этом году власти республики планируют приобрести 53 автомашины для нужд медицинских организаций Карелии.

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