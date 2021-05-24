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Новые детские игровые площадки могут появиться в Петрозаводске

Новости. Общество
16:33, 25 Мая 2021
фото: © freepik

Одиннадцать территорий Петрозаводска с устаревшими детскими площадками участвуют в конкурсе по программе «Формирование комфортной городской среды».

После благоустройства на местах старых горок и качелей могут появиться новые и современные игровые городки для детей разных возрастов. Но только при одном условии: территория должна войти в семёрку победителей конкурса, набрав максимальное количество голосов. Поэтому если по каким-то причинам вы ещё не проголосовали за самое нуждающееся в благоустройстве место детского отдыха, то самое время определиться с ним.

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Итак, обновить детские площадки планируется:

— В районе дома № 7 по улице Софьи Ковалевской. На площадке заменят оборудование, дополнив новыми элементами для игры и отдыха.

— В районе дома № 40 по Берёзовой аллее. Здесь возле трёх высотных «монолиток» доживают свои дни остатки некогда игровой площадки: ржавая горка и покосившаяся лестница.

— На аллее Алексея Сиверикова. В случае выбора этой площадки здесь появится многофункциональная игровая площадка с оборудованием для детей разных возрастов.

— В Кукковском сквере. Рядом с домом № 3 по улице Генерала Фролова обновят дорожки, проведут озеленение и обустроят детскую площадку.

— В районе дома № 14 по Ключевой улице. Площадку реконструируют, установив новое игровое оборудование для детей разных возрастов, заменив ограждения и покрытие.

— На Калининской аллее также установят новую детскую площадку с заменой оборудования и существующего покрытия.

— В Якорном парке. На этом месте может появиться абсолютно новая детская площадка для жителей района.

— В сквере Маршала Мерецкова игровое оборудование давно просит замены, так как серьёзно устарело.

— На пустыре в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту также может появится новый детский городок.

— В сквере Черёмушки площадку могут обновить, заменив изношенное игровое оборудование на новое.

— А в Губернаторском саду может появиться уникальная для Петрозаводска инклюзивная игровая площадка с оборудованием, специально адаптированным для детей с любыми возможностями здоровья.

Отдать свой голос за выбранную для благоустройства территорию может любой житель Карелии старше 14 лет, потратив всего две минуты. Конкурс продлится до 30 мая. Победителями станут семь петрозаводских объектов, их благоустроят в 2022 году. Подробнее читайте далее.

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