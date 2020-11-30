Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Сегодня 15:09
Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии 6
Сегодня 09:10
Туристы активно бронируют жилье в Карелии уже на лето следующего года 1
30.11.2020 18:00
Ученые поймали "лох-несское чудовище" 1
30.11.2020 19:40
Российская семья нашла клад в новой квартире, но из-за страха решила закопать его 3
30.11.2020 19:10
В Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки 4
30.11.2020 17:43

Новые детские площадки и тренажёры появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:56, 01 Декабря 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
Загрузка...

Подрядчик устанавливает оборудование на Каменноборской аллее и в районе Сулажгорского Кирпичного Завода.

Компания "Онего-Строй" устанавливает детские площадки и тренажёры в разных районах карельской столицы, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Подрядчик монтирует оборудование на Каменноборской аллее. Здесь планируется разместить две зоны отдыха: у аллеи собирают спортивный комплекс с тренажёрами и игровые конструкции для детей.

В районе Сулажгорского Кирпичного завода устанавливают две детских площадки. Одна появится в одноимённом парке: подрядчик уже разметил территорию и приступил к монтажу оборудования. Вторую площадку разместят в районе Детской улицы (возле домов № 8 и № 17). Здесь уже демонтировали старые аварийные элементы конструкций и приступили к монтажу новых объектов, сообщили в мэрии.




Ранее сообщалось, что мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

Сегодня 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»