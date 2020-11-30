Новые детские площадки и тренажёры появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядчик устанавливает оборудование на Каменноборской аллее и в районе Сулажгорского Кирпичного Завода.

Компания "Онего-Строй" устанавливает детские площадки и тренажёры в разных районах карельской столицы, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Подрядчик монтирует оборудование на Каменноборской аллее. Здесь планируется разместить две зоны отдыха: у аллеи собирают спортивный комплекс с тренажёрами и игровые конструкции для детей.

В районе Сулажгорского Кирпичного завода устанавливают две детских площадки. Одна появится в одноимённом парке: подрядчик уже разметил территорию и приступил к монтажу оборудования. Вторую площадку разместят в районе Детской улицы (возле домов № 8 и № 17). Здесь уже демонтировали старые аварийные элементы конструкций и приступили к монтажу новых объектов, сообщили в мэрии.







Ранее сообщалось, что мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска.