Новые фонари зажгутся в Петрозаводске

В Петрозаводске установили новые фонари на Кукковке, Древлянке и Перевалке.

Фонари смонтировали на участках вдоль дорог на Кукковке, Древлянке и Перевалке, информирует пресс-центр мэрии карельской столицы. Готовы к приемке объекты на улицах Парфенова (от Балтийской ул. до ул. Ровио) и Парковой (от Высотного пр-да до дома № 35 по Парковой ул.).

Сейчас новые оцинкованные опоры устанавливают на площади Кукковское Кольцо, улицах Шотмана (от ул. Разина до ул. Мелентьевой) и «Правды» (от Промышленной ул. до Ключевского ш.).

Работы на разных этапах также продолжаются на улицах Федосовой (от Малой Слободской улицы до Казарменного моста), Заводской (на пересечении Первомайского пр. с Шуйским ш.), Репникова (от ул. Антонова до Ключевой ул.), Калинина (от пр. Александра Невского до Литейной площади), Муезерской (от ул. Чапаева до Прибрежного пер.), в районе Сулажгорского Кирпичного Завода и на Неглинской набережной (на подъезде к спортивному комплексу «Луми»). Работы планируется завершить до конца года. Их ведут компании «КарелСтройУправление», «КарелПрофЭнергоСтрой» и «РЕЗЕРВЭНЕРГО».

Ранее сообщалось, что территорию психоневрологического интерната в Карелии подсветили изящными фонарями