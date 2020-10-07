Новые кадры с места жесткого ДТП под Петрозаводском появились в Сети (ФОТО)

Опубликованы новые снимки с места ДТП с участием автобуса ПАЗ и тягача "MAN", которое произошло недалеко от моста через реку Шуя.

В ночь с 6 на 7 октября, в 1.11, на 435 км федеральной автодороги "Кола", в Прионежском районе, у Шуи, 52-летний водитель автобуса "ПАЗ", следовавший без пассажиров из Петрозаводска в Кондопогу, при встречном разъезде совершил столкновение с грузовым автомобилем "MAN".

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликованы фото с места происшествия.

Сообщается, что столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на относительно прямом участке автодороги. От лобового столкновения транспортные средства отбросило в левые по ходу движения стороны за пределы дорожного полотна. Спасателям пришлось применять специнструмент для деблокирования водителя автобуса. В результате ДТП он с травмами был госпитализирован.