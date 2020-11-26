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Новые квартиры в Карелии продают со скидками, если у покупателей было аварийное жилье

Новости. Общество
11:42, 27 Ноября 2020
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Переселенцы из аварийного жилья, которые получают компенсации из бюджета за свои квартиры в Карелии, могут купить жилье в новостройках со скидкой.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов.

Он напомнил, что выплата компенсаций – один из вариантов расселения аварийного жилья. Переселенцы могут получить деньги из бюджета и сами купить себе новые квартиры.

"Налажено взаимодействие с различными строительными компаниями, которые зачастую соглашаются предоставлять скидку при приобретении нового жилья гражданами, ранее получившими компенсацию за аварийное жилье", - сказал Россыпнов.

О размере скидки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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