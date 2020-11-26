Новые квартиры в Карелии продают со скидками, если у покупателей было аварийное жилье

Переселенцы из аварийного жилья, которые получают компенсации из бюджета за свои квартиры в Карелии, могут купить жилье в новостройках со скидкой.

Об этом на заседании правительства Карелии сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов.

Он напомнил, что выплата компенсаций – один из вариантов расселения аварийного жилья. Переселенцы могут получить деньги из бюджета и сами купить себе новые квартиры. "Налажено взаимодействие с различными строительными компаниями, которые зачастую соглашаются предоставлять скидку при приобретении нового жилья гражданами, ранее получившими компенсацию за аварийное жилье", - сказал Россыпнов. О размере скидки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".