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Новые люди из Карелии приняли участие во Всероссийском форуме наблюдателей

Новости. Общество
12:13, 16 Сентября 2021
фото: Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди»

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Форум организовала партия «Новые люди», чтобы не допустить нарушений в ходе голосования и защитить результаты выборов.

Две сотни сторонников Новых людей стали участниками Всероссийского форума наблюдателей в Москве. Сторонники партии из Карелии присоединились к форуму по видеосвязи. В московском ДК «Рассвет» был воссоздан интерьер избирательного участка, на котором работала импровизированная избирательная комиссия. Наблюдатели в режиме он-лайн могли следить за ходам голосования. Участники форума учились правильно фиксировать и реагировать на нарушения. На вопросы отвечали юристы и известные политологи.

— Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов, — открыла форум сторонница партии «Новые люди» и телеведущая Елена Летучая.

Кандидат в депутаты Госдумы от Новых людей в Карелии Владимир Кванин рассказал, что принял участие в работе форума по видеосвязи. По его мнению, последние изменения законодательства заставляют наблюдателя знать все нюансы избирательного процесса.

 

«Я и представить не мог, что это такое масштабное мероприятие. Большое количество людей принимали участие и делились своим опытом работы наблюдателями. Очень рад, что и у меня появилась возможность пообщаться с представителями других регионов, обсудить интересные ситуации и разобрать те кейсы, которые могут произойти у каждого на избирательном участке», — подчеркнул Владимир Кванин.

Он рассказал, на какие ухищрения могут пойти те, кто хочет поставить под сомнение легитимность выборов.

«Существует немало видов нарушений: это и подкуп, и знаменитая история с проставленными галочками. Участники форума рассказывали, что в прошлом году члены участковых избирательных комиссий порой жестко реагировали на наших представителей. Но все стояли до последнего. Ребята должны знать, что такие случаи бывают. И мне хочется, чтобы наблюдатели оказались к ним готовы. Тем более, многие пойдут работать на участки в первый раз».

На форуме появилась хорошая инициатива, которая поможет городам избежать хаотичной застройки исторических кварталов и создать безбарьерную среду для людей с ограничениями по здоровью, а также развивать туристическую инфраструктуру. Новые люди создали проект «Россия без окраин». Инициаторами проекта стали сторонники партии из Крыма и Калининграда. К ней присоединились сторонники партии из Карелии.

Выборы в Госдуму пройдут уже в эти выходные: с 17 по 19 сентября. Кроме Новых людей своих кандидатов на места в нижней палате парламента выставили «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР, СРЗП и другие политические партии.

Заказчик: Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата изготовления 16.09.2021 г. Дата публикации: 16.09.2021. Тираж 1 экз.

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