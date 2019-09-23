Новые подробности скандала из-за смерти пациента в Петрозаводске

Суд вернул на новое расследование уголовное дело врача Сергея Курапцева, обвиняемого в смерти пациента в Республиканской больнице им. Баранова.

Повторная экспертиза показала, что причиной трагедии могли стать действия всей операционной бригады и врачей, отвечавших за состояние пациента после операции. Целых 6 часов никто не обращал внимания, что юноша умирает.

Подробности трагической истории о смерти 19-летнего жителя Пудожа в Республиканской больнице читайте в материале Светланы Лысенко в деловой интернет-газеты "Вести Карелии".