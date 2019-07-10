Новые светофоры появятся на перекрестках Петрозаводска

Администрацией Петрозаводска заключены муниципальные контракты на обустройство светофорными объектами перекрестков на улицах Горького-Анохина, Чапаева – Чкалова и Сыктывкарская – Лесной проспект, сообщили в Петросовете.

Установка светофоров на перекрестках будет произведена за счет средств национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в рамках одного из направлений комплексной программы "Безопасный Петрозаводск", которая реализуется по инициативе председателя Петрозаводского городского Совета Геннадия Боднарчука.

Подрядной организацией по муниципальным контрактам выступает МУП "ПЭС". По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, обустройство перекрестков светофорами планируется завершить до 1 сентября. Общая стоимость всех работ составляет порядка 10 млн. рублей.

В этом году планируется также оборудовать светофорными объектами опасные перекрестки улиц Красная -Андропова, Красная – Дзержинского, а также пересечения Комсомольского проспекта с улицей Балтийская и проспекта Октябрьский с улицей Краснофлотская. Предложения по оборудованию светофорами этих объектов дорожной инфраструктуры неоднократно поступали от жителей города, в том числе в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Напомним, что программа "Безопасный Петрозаводск" направлена на повышение безопасности и улучшение качества жизни горожан. Среди перечня ее задач: освещение городских территорий, ремонт дорог, улучшение транспортной логистики, оборудование пешеходных переходов, установка светофоров и многое другое. Программа формируется при непосредственном участии петрозаводчан. Финансирование комплекса мероприятий проекта осуществляется из федерального, республиканского и городского бюджетов. Инициатором программы "Безопасный Петрозаводск" выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.