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Новые технологии определения по ДНК возраста и расы человека могут появиться в МВД

Новости. Общество
21:05, 12 Ноября 2020
фото: © Carsten Koall/Getty Images
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МВД России не исключает появления новых технологий определения возраста и расы человека по ДНК, что поможет в расследовании и раскрытии тяжких преступлений.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства в ответ на соответствующий запрос.

"Экспертно-криминалистический центр МВД прорабатывает возможность использования технологий исследования ДНК, позволяющих определять признаки внешности человека: биогеографическое происхождение, возраст, а также цвет глаз, волос, кожи", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что современные технологии использования ДНК позволяют получать больше информации, используемой в качестве доказательств в раскрытии и расследовании преступлений, она носит, как правило, конфиденциальный характер.

Уже в этом году специалисты МВД определили научно-практические подходы, а также опробовали и модернизировали методики молекулярно-генетического анализа ДНК с учетом имеющейся материально-технической базы. Кроме того, создана технологическая база нового поколения для секвенирования - совокупности методов расшифровки геномной последовательности.

В МВД уточнили, что в этом году проработка возможностей использования методов ДНК-анализа для молекулярно-генетической идентификации осуществляется в рамках научно-исследовательских работ. В 2021 году эти работы планируется продолжить.

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