Новые томографы начнут работу в медицинских учреждениях Карелии

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых томографах, которые вводятся в эксплуатацию в медицинских учреждениях.

Михаил Охлопков побывал в медицинских организациях Петрозаводска, в которых в ближайшее время вводятся в эксплуатацию новые компьютерные томографы.

По словам Михаила Охлопкова, в Республиканской инфекционной больнице томограф уже начал работу в тестовом режиме.

"Все оригинальные радиологические изображения в формате DICOM, без потери качества, сохраняя все преимущества формата, передаются врачам Республиканской больницы имени В.А. Баранова для интерпретации. В помещении работает только лаборант. Еще одно нововведение в РИБ – установка пропускного пункта", - рассказал министр.

В Госпитале для ветеранов войн инженеры фирмы-поставщика завершили монтаж КТ и выполнили замеры уровня радиационного излучения для соблюдения безопасности проведения исследований для специалистов и пациентов. В Городской поликлинике №1 КТ установлен, на следующей неделе будут выполнены замеры. Завершаются ремонтные работы в обеспечивающих помещениях.