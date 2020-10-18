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Новые томографы начнут работу в медицинских учреждениях Карелии

Новости. Общество
07:15, 19 Октября 2020
фото: Минздрав Карелии
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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о новых томографах, которые вводятся в эксплуатацию в медицинских учреждениях.

Михаил Охлопков побывал в медицинских организациях Петрозаводска, в которых в ближайшее время вводятся в эксплуатацию новые компьютерные томографы.

По словам Михаила Охлопкова, в Республиканской инфекционной больнице томограф уже начал работу в тестовом режиме.

"Все оригинальные радиологические изображения в формате DICOM, без потери качества, сохраняя все преимущества формата, передаются врачам Республиканской больницы имени В.А. Баранова для интерпретации. В помещении работает только лаборант. Еще одно нововведение в РИБ – установка пропускного пункта", - рассказал министр.

В Госпитале для ветеранов войн инженеры фирмы-поставщика завершили монтаж КТ и выполнили замеры уровня радиационного излучения для соблюдения безопасности проведения исследований для специалистов и пациентов. В Городской поликлинике №1 КТ установлен, на следующей неделе будут выполнены замеры. Завершаются ремонтные работы в обеспечивающих помещениях.

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Комментарии

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кир
2020-10-19 10:49:25
Для давидки.
«Суд арестовал специалиста, выдававшего медицинские справки борскому стрелку», — говорится в сообщении. Врача подозревают в халатности, следствием которой стала смерть нескольких человек. Такое преступление предусмотрено частью 3 статьи 293 УК РФ.
David
2020-10-19 11:39:49
кир, Искренне надеюсь именно такой будет тебя "лечить"! Ваша встреча неминуема!
David
2020-10-19 09:57:21
Копи денюжки, не трать пенсию попусту!
Степан
2020-10-19 09:05:21
Простым людям туда не попасть , опять для высоких чинуш и своих родственников оборудование будет работать . Предоставьте больным доступ к лечению , а не к умиранию , смертность зашкаливает с такой медициной .
кир
2020-10-19 08:21:41
Денег сколько изымать будут от несчастных больных?
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