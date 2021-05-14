Новые жертвы коронавируса - умерли три женщины в Петрозаводске

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

«В Республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1939, 1951 и 1954 годов рождения», — говорится в сообщении.

Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 51 человека. Из этого числа заболели 49 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 49 человек.