Новые жертвы коронавируса - умерли три женщины в Петрозаводске

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.
«В Республиканской инфекционной больнице скончались жительницы Петрозаводска 1939, 1951 и 1954 годов рождения», — говорится в сообщении.
Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.
Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 51 человека. Из этого числа заболели 49 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
Выздоровели еще 49 человек.
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