Новые жертвы коронавируса в Карелии - умерли еще двое

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Госпитале для ветеранов войн скончались житель Петрозаводска 1940 года рождения и житель Пудожа 1967 года рождения.

Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из этого числа заболеди 43 человека, из них 18 имеют симптомы средней тяжести, два пациента находятся в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 48 человек.