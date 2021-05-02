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Новые жертвы коронавируса в Карелии - умерли еще двое

Новости. Общество
09:04, 03 Мая 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

В Госпитале для ветеранов войн скончались житель Петрозаводска 1940 года рождения и житель Пудожа 1967 года рождения.

Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из этого числа заболеди 43 человека, из них 18 имеют симптомы средней тяжести, два пациента находятся в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 48 человек.

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Комментарии

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Off
2021-05-03 09:57:31
Стабильность....мать ее.
Гость
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