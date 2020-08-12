890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция и родные разыскивают молодого жителя Карелии, который возвращался с вахты и пропал 1
12.08.2020 14:55
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
12.08.2020 13:32
В Петрозаводске более 130 семей переселили из аварийного жилья
12.08.2020 18:40
Гендиректора строительной фирмы в Петрозаводске оштрафовали за нарушения правил безопасности на стройке
12.08.2020 18:20
В России предложили запретить "шокирующие" номера машин 1
12.08.2020 16:29

Новый аэровокзал в Петрозаводске откроется для первых пассажиров после 20 августа

Новости. Общество
10:11, 13 Августа 2020
фото: "Республика Карелия"/vk.com/gov_karelia_ru
Загрузка...

Новый аэровокзальный комплекс "Петрозаводск" примет первых пассажиров в конце августа.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, разрешение Ростехнадзора на ввод здания аэровокзала в эксплуатацию уже получено. Документация находится на согласовании в Росавиации. Одновременно идёт работа по передаче и приёмке здания аэровокзала в республиканскую собственность.

Предполагается, что первых пассажиров новый комплекс примет в конце лета.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков высоко оценил архитектуру и дизайн нового аэровокзала, построенного в аэропорту "Петрозаводск".

"Новый аэровокзал способен принимать до 300 пассажиров в час и отвечает всем международным требованиям. Кроме того, он получился очень уютным и красивым!", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

Напомним, комплекс международного аэропорта "Петрозаводск" построен в рамках подготовки к 100-летию республики. Здание действующего сейчас аэровокзала будет работать как международный пункт пропуска, поскольку имеет все необходимые для этого технические средства и помещения для работы сотрудников пограничной и таможенной служб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2020, 10:28
Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)
09.08.2020, 13:56
После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
10.08.2020, 08:58
Отмена транспортного налога для российских авто вызвала сомнения у Федерации автовладельцев
12.08.2020, 07:15
Солист группы "Руки вверх" ушел с семьей в леса Карелии (ФОТО)
11.08.2020, 12:53
Число фекалий в Онежском озере в Петрозаводске превысило норму в сотни раз
10.08.2020, 06:55
Тимур Родригез покатался на каруселях в Петрозаводске

Аналитика

12.08.2020 13:32
Тема недели
Суоярви в режиме постоянной готовности 2
Пока очистные сооружения и сети находятся в руках частников, карельскому городку грозит экологическая катастрофа.
"Минздрав Карелии не преследовал цели увольнять руководителей" 2
11.08.2020 09:20
Выплатить премию и залезть в кредит 16
10.08.2020 15:18
Затянувшееся дело 1
05.08.2020 16:14
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 16
05.08.2020 09:36
Вся аналитика

Чтиво

11.08.2020 16:00
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Кемска волость" как товарный знак 1
11.08.2020 15:50
Александр Баркар: "Есть возраст, в котором мы зависаем"
10.08.2020 09:52
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»