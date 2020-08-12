Новый аэровокзал в Петрозаводске откроется для первых пассажиров после 20 августа

Новый аэровокзальный комплекс "Петрозаводск" примет первых пассажиров в конце августа.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, разрешение Ростехнадзора на ввод здания аэровокзала в эксплуатацию уже получено. Документация находится на согласовании в Росавиации. Одновременно идёт работа по передаче и приёмке здания аэровокзала в республиканскую собственность.

Предполагается, что первых пассажиров новый комплекс примет в конце лета.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков высоко оценил архитектуру и дизайн нового аэровокзала, построенного в аэропорту "Петрозаводск".

"Новый аэровокзал способен принимать до 300 пассажиров в час и отвечает всем международным требованиям. Кроме того, он получился очень уютным и красивым!", - написал губернатор на своей странице Вконтакте.

Напомним, комплекс международного аэропорта "Петрозаводск" построен в рамках подготовки к 100-летию республики. Здание действующего сейчас аэровокзала будет работать как международный пункт пропуска, поскольку имеет все необходимые для этого технические средства и помещения для работы сотрудников пограничной и таможенной служб.