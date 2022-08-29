Новые автобусные рейсы запущены в Карелии из-за затоплений дачных кооперативов

В воскресенье будут запущены автобусные рейсы по маршруту от СНТ «Озерки» до поселка Деревянка.

Минтранс Карелии организует в воскресенье, 4 сентября, рейсы автобуса ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» от садоводческого товарищества «Озерки» до поселка Деревянка. Об этом информирует глава Карелии Артур Парфенчиков.

Время отправления автобусов– 12:30 и 16:00. Далее в Петрозаводск можно доехать автобусом: отправление в 13:20 и 17:20 и пригородным поездом в 17-02.

Решение принято из-за проблем с проездом в СНТ «Светофор» и прилегающие к нему садоводческие товарищества.

Ранее сообщалось, что в Карелии дорога в четыре дачных кооператива перекрыта из-за потопа.