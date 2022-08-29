В Карелии дорога в четыре дачных кооператива перекрыта из-за потопа

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

МЧС просит дачников отказаться от поездок в четыре садоводческих товарищества, путь в которые отрезан из-за потопа.

Дорога в садоводческие товарищества «Ручеек», «Волна», «Светофор», «Озерки» перекрыта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом информирует МЧС.

«Убедительная просьба не рисковать своим здоровьем и не пытаться проехать!», — заявили спасатели.

Напомним, ранее спасателям пришлось эвакуировать дачников из садоводческого товарищества «Ручеек-1» возле Орзеги. Люди оказались отрезаны от «большой земли», поскольку вышедшая из берегов речка повредила единственный местный мост.

В Карелии — наводнение. Власти ввели режим ЧС в Прионежском районе, дачников эвакуируют, а школьников переводят на дистант.