Новый автомобиль вручили ветерану СВО в Карелии

До конца года в регионы передадут 200 машин по Указу президента России.

Ветерану СВО Валентину Карманову вручили новый автомобиль. Об этом сообщил Артур Парфенчиков на своей личной странице в соцсети.

«Это „Лада Гранта“ на ручном управлении с автоматической коробкой передач. Автомобиль максимально приспособлен под нужды бойца — год назад он получил тяжелое ранение ног, выполняя боевые задачи на территории ЛНР», — отметил глава региона.

Филиал Фонда «Защитники Отечества» помогли ветерану после реабилитации оформить документы и устроиться на работу. Они взяли на себя медицинское сопровождение и ремонт жилья, которое планируют сделать для ветерана более удобным.



«Добавлю, что инициативу Фонда „Защитники Отечества“ включить автотранспорт с ручным управлением в перечень технических средств реабилитации поддержал Президент России Владимир Путин. До конца года в регионы передадут 200 машин, а в 2025 году — еще 300», — сказал Артур Парфенчиков.



Тем временем Валентин Карманов вместе со своей мамой отправился на новой машине в родной поселок Матросы.