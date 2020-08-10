Новый детский сад на Древлянке в Петрозаводске начнет работу в сентябре

Дошкольное образовательное учреждение, построенное на 300 мест на улице Попова, примет своих воспитанников в сентябре, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новое здание станет еще одним отделением детского сада №113 "Онеженка". Уже подготовлено все необходимое: оборудование, инвентарь, мебель, методические пособия, благоустроена территория вокруг здания. Штат учреждения укомплектован: в нем будут работать 65 человек. Направления в детский сад уже получили 300 детей в возрасте от полутора лет. В настоящее время получено положительное заключение Роспожнадзора, проведено обследование Росптребнадзора. В ближайшее время будет подана заявка на лицензирование образовательной деятельности. В сентябре детский сад начнет работу в полном объеме, рассказала председатель комитета социального развития Любовь Иконникова на совещании под руководством главы города Ирины Мирошник.

В мэрии напомнили, что в Петрозаводске продолжается строительство двух детских садов и школы в рамках реализации нацпроектов "Образование" и "Демография", еще одно здание для 300 воспитанников планируется построить на улице Хейкконена. Кроме того, скоро начнется проектирование детского сада на 300 мест, который разместится в районе Лыжной улицы и Карельского проспекта.

Ранее сообщалось, что в Карелии откроются два новых детских сада при школах.