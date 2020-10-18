Новый фильм Юрия Быкова планируют снять в Карелии

Члены съемочной команды российского режиссера Юрия Быкова побывали в Карелии, где искали локации для съемок фильма "Хозяин".

Оператор-постановщик Вячеслав Лисневский и художник-постановщик Артем Кузьмин из команды режиссера Юрия Быкова посетили несколько районов республики, выбирая локации для нового фильма "Хозяин" кинокомпании Hype Film и КиноПоиск HD, сообщается на сайте правительства региона.

Команде были интересны в первую очередь индустриальные пейзажи, мосты и заброшенные строения. Вместе с членами Союза кинематографистов Карелии они выбрали несколько подходящих локаций в Прионежском, Пряжинском и Кондопожском районах. Вместе с председателем Союза Алексеем Бабенко они посетили Соломенное, Чертов стул, Заозерье, Кондопогу и деревню Горка. В дороге сделали пару остановок и на реке Шуя.

Новая кинолента "Хозяин" Юрия Быкова, режиссера, известного по таким картинам, как "Жить", "Майор", Елки 1914", – крупный проект и международная копродукция России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Центральной темой фильма станет противостояние человека и системы. Карельские локации могут вписаться в такую картину.

Станет ли Карелия местом съемок крупного международного проекта, будет известно уже скоро – съемки планируют начать в октябре.

Ранее сообщалось, что небритых мужчин без модельных стрижек ждут на съемках сериала в Карелии.