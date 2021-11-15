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Новый Генплан Петрозаводска содержит перечень и размер территорий города под ИЖС

Новости. Общество
12:11, 06 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Проект изменений в Генеральном плане Петрозаводска предусматривает выделение участков под ИЖС общей площадью 332 гектара.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города заместитель главы Петрозаводска Александра Россыпнова.

Она перечислила районы, где будут выделять участки.

«В СКЗ это будет площадь примерно 81,5 гектар, на Птицефабрике — 92 гектара, на Кукковке — 24,7, на Древлянке — 123 гектара», — сказала Россыпнова.

По ее словам, изменения в Генеральном плане позволят полностью закрыть потребность в бесплатном предоставлении земельных участков под ИЖС многодетным семьям, которые имеют такое право по закону.

Ожидается, то проект нового Генплана будет принят в 2022 году.

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Комментарии

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