Новый год в Карелии могут позволить себе состоятельные люди

Самые престижные места уже заняты.

Приближается Новы год и январские праздники, а значит, туристическую сферу Карелии ждет высокий сезон. Гостиницы, базы отдыха, кемпинги и гостевые дома уже принимают заказы и уже заполнены в среднем на 70-80%, а самые престижные места и на все 100.

Самым популярным районом на карте республики для гостей из других российских регионов остается Сортавальский. На одной из самых дорогих баз отдыха в новогоднюю ночь гостей будет развлекать экс-участник группы «Премьер Министр» Жан Милимеров.

Сколько стоит это удовольствие, а также отдых в других местах, знает проект «Жизнь и кошелек».