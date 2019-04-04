Новый ГОСТ не оставит места для наружной рекламы на улицах

Росстандарт утвердил новые требования к размещению рекламных конструкций на дорогах и тротуарах – под запрет попадет любая наружная реклама.

Об этом заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров сообщил в ходе круглого стола "Наружная реклама – инструмент коммуникации и конкуренции", который состоялся в рамках Красноярского экономического форума.

Главной темой обсуждения стал утвержденный приказом Росстандарта ГОСТ[1] "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", пишут "Вести Карелии".

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