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Новый компьютерный томограф, стоящий огромных денег, сломался в ковидном госпитале Петрозаводска

Новости. Общество
12:26, 05 Ноября 2021
фото: © Минздрав Карелии

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Компьютерный томограф для диагностики заболевания коронавирусом, установленный в ковид-центре Петрозаводска, вышел их строя на гарантийном сроке.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на обращения родственников пациентов, которые боятся, что из-за поломки томографа больные не получат качественную медицинскую помощь.

«К сожалению, действительно в практически новом аппарате КТ, находящемся на гарантийном сроке, выявлены неполадки, требующие замены нескольких деталей.  Понятно, что в условиях пандемии и высокого спроса на медоборудование, получить необходимые детали очень непросто. Представитель фирмы обещает поставку и ремонт аппарата до 15 ноября», — ответил Парфенчиков.

По данным Минздрава, стоимость такого томографа превышает 20 млн рублей.

Губернатор заверил, что пациентам проводятся все необходимые исследования.

«В настоящее время для обследования пациентов госпиталя в необходимых случаях используется томограф инфекционной больницы. Кроме того, для госпиталя приобретён палатный цифровой рентгенаппарат, стоимостью 7 млн.рублей, который позволяет производить качественные и чёткие рентгенограммы лёгких, костей и брюшной полости прямо в палате больного», — пояснил глава Карелии.

По его словам, аналогичные рентгенаппараты будут закуплены для инфекционной больницы и паллиативного центра.

«Использование нового рентгеноборудования позволит снизить количество достаточно сложных и нагрузочных по облучению КТ-исследований», — добавил Парфенчиков.

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Комментарии

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Вася
2021-11-05 13:05:16
В очередной раз благодарим Вас всех за доброту ваших сердец и выражаем Вам огромную благодарность за проявленное милосердие.
топка
2021-11-05 12:53:52
Ваши куклы и тряпки - не выносите нам мозг. :)
Рафаэль
2021-11-05 12:50:23
Кто же там ещё и обследавался . кроме губернатора , увидеть бы этих счастливых людей .
Гость
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