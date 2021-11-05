Новый компьютерный томограф, стоящий огромных денег, сломался в ковидном госпитале Петрозаводска

Компьютерный томограф для диагностики заболевания коронавирусом, установленный в ковид-центре Петрозаводска, вышел их строя на гарантийном сроке.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он ответил на обращения родственников пациентов, которые боятся, что из-за поломки томографа больные не получат качественную медицинскую помощь.

«К сожалению, действительно в практически новом аппарате КТ, находящемся на гарантийном сроке, выявлены неполадки, требующие замены нескольких деталей. Понятно, что в условиях пандемии и высокого спроса на медоборудование, получить необходимые детали очень непросто. Представитель фирмы обещает поставку и ремонт аппарата до 15 ноября», — ответил Парфенчиков.

По данным Минздрава, стоимость такого томографа превышает 20 млн рублей.

Губернатор заверил, что пациентам проводятся все необходимые исследования.

«В настоящее время для обследования пациентов госпиталя в необходимых случаях используется томограф инфекционной больницы. Кроме того, для госпиталя приобретён палатный цифровой рентгенаппарат, стоимостью 7 млн.рублей, который позволяет производить качественные и чёткие рентгенограммы лёгких, костей и брюшной полости прямо в палате больного», — пояснил глава Карелии.

По его словам, аналогичные рентгенаппараты будут закуплены для инфекционной больницы и паллиативного центра.

«Использование нового рентгеноборудования позволит снизить количество достаточно сложных и нагрузочных по облучению КТ-исследований», — добавил Парфенчиков.