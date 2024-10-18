В Медвежьегорском Доме культуры сломался кинопроектор.

О выходе из строя киноаппаратуры сообщили в Центре культуры и досуга Медвежьегорска.

Произошла поломка кинопроектора в Медвежьегорском Доме культуры. Поломка достаточна сложная, специалистов для ремонта киноустановки нет, также нет запчастей для замены, сообщили в сети.

Проблема решается, но это потребует много времени, написали в паблике.

Зрителей предупредили о том, что в ближайшие 3-4 недели показывать кинофильмы в Медвежьегорском Доме культуры не будут.

«Приносим свои извинения», — написали в официальном паблике организации.

Горожан, которые пришли на киносеанс 18 октября и расплачивались за билеты картой, могут осуществить возврат своих средств, написав заявление и приложив реквизиты банковской карты, с которой производилась оплата за билеты, добавили в источнике.