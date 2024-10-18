здоровье работа экология
реклама на сайте
Приключенческий короткометражный фильм в стиле 20-х годов сняли в Карелии
18.10.2024 07:20
Проект школы в «Talojarvi. Город у воды» получил положительное заключение госэкспертизы
17.10.2024 11:20

«Кина не будет!» — жители райцентра Карелии остались без любимого развлечения

Новости. Общество
14:25, 20 Октября 2024
фото: © Mordolff / istockphoto

Новости партнеров

В Медвежьегорском Доме культуры сломался кинопроектор.

О выходе из строя киноаппаратуры сообщили в Центре культуры и досуга Медвежьегорска.

Произошла поломка кинопроектора в Медвежьегорском Доме культуры. Поломка достаточна сложная, специалистов для ремонта киноустановки нет, также нет запчастей для замены, сообщили в сети.

Проблема решается, но это потребует много времени, написали в паблике.

Зрителей предупредили о том, что в ближайшие 3-4 недели показывать кинофильмы в Медвежьегорском Доме культуры  не будут.

«Приносим свои извинения», — написали в официальном паблике организации.

Горожан, которые пришли на киносеанс 18 октября и расплачивались за билеты картой, могут осуществить возврат своих средств, написав заявление и приложив реквизиты банковской карты, с которой производилась оплата за билеты, добавили в источнике.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2024, 22:00
Питьевая вода по всему миру заражена химикатами ПФАС
18.10.2024, 13:35
В Финляндии пригрозили расторгнуть аренду с владельцами Helsinki Hall, принадлежащей россиянам
14.10.2024, 11:50
Финляндия и Швеция начали готовить граждан к войне
16.10.2024, 15:00
Ученые предупредили, что пик солнечной активности ожидается впереди
18.10.2024, 10:17
В ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с Россией стран
17.10.2024, 23:30
Суперлуние произойдет сегодня ночью

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Спустя 80 лет карельские поисковики вернули имена пятерым неизвестным солдатам
04.10.2024 15:30
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.