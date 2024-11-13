Поезд «Ласточка» сломался по пути в Карелию

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой электропоезда «Ласточка».
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту задержки отправления электропоезда в Карелию, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Надзорный орган проверяет соблюдение прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
По предварительным данным, 16 ноября из-за технический неисправности электропоезда «Ласточка» сообщением «Санкт-Петербург — Каннельярви» на станции Ланская в Ленобласти пассажиры продолжили движение в другом поезде.
Неисправный состав направили в ремонтное депо.
Причины устанавливаются, отметили в надзорном ведомстве.
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