Новый корпус детского сада открыт в Петрозаводске

Новое здание в жилом комплексе "Скандинавия" относится к уже действующему детскому саду №8 "Апельсин" и получило такое же название, сообщили в региональном правительстве.

Дошкольное учреждение сможет принять еще 150 детей. В детском саду будет создано 35 рабочих мест.

Здание построила компания "Карелстроймеханизация". На строительство дополнительного корпуса из федерального, республиканского и городского бюджетов в рамках национального проекта "Демография" было выделено 127 млн 912 тыс. рублей.

Сообщается, что в новом садике обустроены шесть групп, имеются залы для музыкальных и физкультурных занятий. В правительстве заявляют, что в здании учтены потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

В целом, детский сад "Апельсин" посещают 375 воспитанников, 150 из них ходят в ясельные группы.