Новый лесозавод "ФинТека" выйдет на полную мощность к концу года, заявляет компания

ООО "НПО "ФинТек" планирует до конца года перевести в режим полного цикла лесозавод, построенный в Лоухском районе Карелии.

Об этом учредитель компании Валерий Латышев сообщил во время визита на предприятие заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. Сейчас предприятие работает в режиме пуско-наладки, ведутся переговоры по закупке в лизинг лесовозной техники, сообщают "Вести Карелии".

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