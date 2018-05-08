Новый "майский указ" Путина касается автомобилистов

Президент Владимир Путин поставил перед правительством РФ новые задачи, которые определяют национальные цели развития России.

К 2024 году смертность на российских дорогах необходимо сократить в 3,5 раза от уровня 2017-го — то есть показатель не должен превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель по планам устремится к нулевой отметке. Кроме того, за 6 лет предполагается вдвое снизить число мест концентрации ДТП на дорогах страны, сообщает auto.mail со ссылкой на "Российскую газету".

Среди задач, которые будут этому способствовать, президент назвал:

- усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения (то есть рост штрафов и ужесточение наказаний — прим. ред.)

- повышение требований к уровню их профессиональной подготовки (это значит, что систему автошкол ждут очередные реформы — прим. ред.)

- внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автодорог, в том числе "на основе цифровых технологий"

- применение "автоматизированных и роботизированных технологий" организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД.