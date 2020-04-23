Новый мобильный флюорографический комплекс появился в Карелии

Еще один современный передвижной флюорографический цифровой комплекс поступил на днях в Карелию, сообщили в региональном Минздраве.

Кабинет оборудован на базе грузового автомобиля "КамАЗ", который способен добраться в труднодоступные районы. Он оснащен современной цифровой техникой, что позволяет с максимальной точностью и в большем количестве проводить профилактические исследования жителям республики.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, работа по обследованию граждан при помощи передвижных флюорографических установок продолжается, в первую очередь на социальных объектах, сообщили в Минздраве республики.

В ведомстве напомнили, что одной из важнейших процедур по своевременному выявлению туберкулеза и новообразований в легких служит флюорография. В Карелии планово проводятся мероприятия по профилактике заболеваний легких в стационарных и мобильных флюорографических кабинетах. Так, с начала года в передвижном флюорографическом комплексе, приобретенном за счет средств федерального бюджета, прошли обследование около 3500 жителей республики.

Как рассказала главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Юлия Кононенко, в 2019 году смертность от туберкулеза в Карелии по сравнению с 2018 годом снизилась в 2,3 раза.

Ранее сообщалось, что житель Карелии с открытой формой туберкулеза разгуливал по поселку.