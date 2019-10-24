Новый офтальмологический кабинет в Кондопоге посещают более 100 пациентов в день

Главный врач Офтальмологического центра Карелии, кандидат медицинских наук Павел Завадский рассказал о работе офтальмологического кабинета в Кондопоге.

Как отметил Павел Завадский, решение о возможности открытия кабинетов в районах Карелии было принято по результатам встречи учредителя клиники Олега Ковригина с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым.

"Учитывая высокую долю пациентов из Кондопожского района, обратившихся в офтальмологический центр в Петрозаводске, были сделаны выводы о необходимости повышения доступности офтальмологической помощи в этом и соседних районах", - сказал Завадский.

По словам главврача офтальмологического центра Карелии, Кондопожская центральная больница весной этого года предоставила в аренду просторный кабинет, в котором за полгода был выполнен качественный ремонт и установлено абсолютно новое диагностическое оборудование.

Офтальмологический кабинет №240, расположенный на 2-ом этаже бывшего здания родильного дома Кондопожской ЦРБ на улице Бумажников, 20а, начал функционировать с 14 октября.

"На основании приема пациентов за последние недели мы сделали выводы об острой потребности населения в помощи врача-офтальмолога, - отметил Павел Завадский. - Ежедневно на осмотр записываются от 50 до 100 пациентов".



ОЦК Карелии

Записаться на диагностику можно по телефону 28-00-03 с 8.00 до 20.00 ежедневно. Прием в настоящее время ведут специалисты из клиники в Петрозаводске с 9.00 до 17.00 в будни.

"Обследование пациентов требует до 1,5 часов, - объяснил доктор Завадский. - В большинстве случаев выполняется расширение зрачков для детального осмотра сетчатки. Кабинет оснащен согласно стандарту, что позволяет диагностировать большинство глазных заболеваний. Результаты обследования пациента вносятся в единую с Офтальмологическим центром Карелии базу данных. При необходимости возможно выполнение телемедицинских консультаций".

В офтальмологическом кабинете Кондопоги "Столице на Онего" сообщили, что они принимают пациентов не только на профосмотр, но и при появлении симптомов острых заболеваний.

При обращении в офтальмологический кабинет важно иметь с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС. При обследовании с профилактической целью необходимо предоставить направление на консультацию ф. 057/у, полученное в поликлинике по месту жительства.

Что важно: обследование выполняется бесплатно по программе ОМС. Но пациент имеет право выполнить обследование платно, тогда направление не потребуется.

"Открытие филиала Офтальмологического центра Карелии в Кондопоге предоставило новые возможности для пациентов, которым требуется оперативное лечение, - сказал Завадский. - Результатов обследования достаточно для выполнения операции в будущем. Это особенно актуально для пациентов с катарактой в старшей возрастной группе или для пациентов, планирующих лазерную коррекцию зрения. Немаловажной является и дополнительная возможность наблюдения опытными врачами в послеоперационном периоде".