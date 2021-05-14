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Новый онлайн-сервис упростит голосование за благоустройство территорий Петрозаводска

Новости. Общество
15:17, 15 Мая 2021
фото: © za.gorodsreda.ru
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При выборе общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» петрозаводчане теперь могут воспользоваться новым сервисом.

Об этом сообщили в Центре управления регионом, который вместе с Минстроем запустил чат-бот в Telegram.

Программа доступна по ссылке @fkgs10_bot и позволяет получить информацию обо всех объектах и способах  голосования.

Воспользоваться сервисом можно следующим образом:

1. Нажать кнопку «Старт»;
2. После того, как чат-бот начнет диалог, нажать «Узнать»;
3. Далее откроется список городов, где проходит голосование, участнику необходимо выбрать свой;
4. В перечне объектов будут предложены общественные территории. Увидеть весь список можно с помощью кнопки «Показать остальное»;
5. Ознакомившись с объектами, необходимо перейти к опции «Как проголосовать». Далее чат-бот кратко расскажет о правилах участия в голосовании и предложит ссылку на общероссийскую платформу, где необходимо зарегистрироваться и сделать свой выбор: https://10.gorodsreda.ru.

 До 30 мая петрозаводчане старше 14 лет могут поддержать любимый парк, сквер или другую общественную территорию. Победителями голосования станут семь из 14 предложенных проектов.

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