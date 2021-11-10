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Новый пик смертности от коронавируса за сутки зафиксирован в России

Новости. Общество
12:24, 10 Ноября 2021
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

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За минувшие сутки от COVID-19 скончались 1 239 человек — это очередной рекорд смертности, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 10 ноября, за сутки в России подтверждено 1 239 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 250 454 пациента.

За последние сутки в России выявлено 38 058 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 207 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 911 713 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 654 161.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 34 565 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 10 ноября остаются 1 989 101 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 301 человека, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 279 пациентов.

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