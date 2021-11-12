Новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки установлен в России

За минувшие сутки в стране был подтверждено 1 247 летальных исхода от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 17 ноября, за сутки в России подтверждено 1 247 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 259 084 пациента.

За последние сутки в России выявлено 36 626 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 335 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 9 182 538 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 882 836.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 388 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 ноября остаются 259 084 человека.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 303 человек, зарегистрировано 2 смерти, выздоровел 301 пациент.