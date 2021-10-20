Новый антирекорд смертности от коронавируса в России — за сутки скончались 1028 человек

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в стране от COVID-19 скончались 1028 человек.

За последние сутки в России выявлено 34 073 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 067 (9,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 094 825 случаев коронавирусной инфекции, число выписанных пациентов выросло до 7 065 712.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 25 231 человек

По данным на 20 октября, за сутки в России подтверждено 1028 летальных исходов от коронавируса — это новый рекорд по погибшим с начала пандемии. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 226 353 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 20 октября остается 1 738 781 человек.

Напомним, за сутки у более 371 жителя Карелии был диагностирован коронавирус, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 263 пациента.