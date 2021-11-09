Новый рекорд смертности за сутки от коронавируса зарегистрирован в России

Впервые с начала пандемии от COVID-19 за сутки скончались более 1200 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 9 ноября, за сутки в России подтверждено 1 211 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 249 215 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 39 160 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 200 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 873 655 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 619 596.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 32 036 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 ноября остаются 1 991 117 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 284 человек, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 267 пациентов.