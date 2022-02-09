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Новый рекорд: в России за сутки почти 200 тысяч человек заразились коронавирусом

Новости. Общество
12:26, 10 Февраля 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Общее число случаев ковида в России перевалило за 13,5 миллионов, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 197 076 случаев COVID-19. Днем ранее эта цифра составила 183 103 случая.

В стране нарастающим итогом зарегистрирован 13 527 845 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 10 909 397.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 106 092 человека.

По данным на 10 февраля, за сутки в России подтверждено 701 летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 338 091 пациент.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 1 045 новых случая коронавирусной инфекции это новый рекорд с начала пандемии. Зарегистрировано четыре смерти от ковида, выздоровели 658 человек.

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Комментарии

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кир
2022-02-10 12:32:36
Как бы уже пофиг. Не нагнетайте.
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