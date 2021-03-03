Новый состав Общественной палаты выберут в Карелии

Парламент Карелии сообщил о начале процедуры формирования нового состава республиканской Общественной палаты.

Информация об этом опубликована на сайте Заксобрания региона.

Общественная палата состоит из тридцати представителей. Глава Карелии утверждает десять из них по представлению местных общественников. Вторую десятку аналогичным образом утверждает карельский парламент. Затем утвержденные губернатором и парламентом члены Общественной палаты определяют состав остальной одной трети (10 человек), кандидатуры которых также представят им общественники.

Общественная палата должна обеспечивать взаимодействие власти и граждан с целью защиты интересов людей, а также осуществлять общественный контроль за властью.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Карелии рассуждал о том, что "граждане не хотят плодиться".