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Новый состав Общественной палаты выберут в Карелии

Новости. Общество
13:04, 04 Марта 2021
фото: Общественная палата Республики Карелия / ВК
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Парламент Карелии сообщил о начале процедуры формирования нового состава республиканской Общественной палаты.

Информация об этом опубликована на сайте Заксобрания региона.

Общественная палата состоит из тридцати представителей. Глава Карелии утверждает десять из них по представлению местных общественников. Вторую десятку аналогичным образом утверждает карельский парламент. Затем утвержденные губернатором и парламентом члены Общественной палаты определяют состав остальной одной трети (10 человек), кандидатуры которых также представят им общественники.

Общественная палата должна обеспечивать взаимодействие власти и граждан с целью защиты интересов людей, а также осуществлять общественный контроль за властью.

Ранее зампредседателя Общественной палаты Карелии рассуждал о том, что "граждане не хотят плодиться".

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Комментарии

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Изя
2021-03-04 14:16:23
Для чего нужны эти одобрямсы ??? Понаберут балласта из не откуда и потом будут там " плодиться" всякие идиоты , не представляя никого , кроме себя и власти :)
Вася
2021-03-04 13:37:24
Деньги не пахнут,
Слава
2021-03-04 13:33:15
Очень грамотно разнёс такую общественную палату журналист и музыкальный критик: Соседов Сергей!!!
Есть в интернете его выступление в общественной палате! Цирк да и только! Молодец!
врунофф
2021-03-04 13:27:10
Оффа не возьмут, от него хорьком воняет и дрова у соседей ворует.
Off
2021-03-04 13:48:11
врунофф, социопат , в России все пропахли хорьками - в синих жилетах, с эмблемой медведя . А такие как ты воняют скунсами и прочими грызунами .
Насчет тебя , говорят , что ты любишь ходить ,в колготках по Ленина и приставать к прохожим ... )))
Off
2021-03-04 13:20:08
Хорьки выбирают хорьков ... Это никак не касается народа , просто осваивают бюджет .
Вася
2021-03-04 13:14:04
В Северной Корее тоже есть такая контора?
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