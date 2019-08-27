Новый светофор появится на улице Чапаева к 1 сентября

Подрядчик приступил к установке нового светофорного объекта на пересечении улиц Чапаева и Чкалова в Петрозаводске.

Об этом во вторник рассказал журналистам начальник управления городского хозяйства и транспорта Петрозаводска Андрей Бекелев.

"Светофорный объект на данном перекрестке обустраивается в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в рамках нацпроекта в этом году четыре светофорных объекта в Петрозаводске появится: на Чапаева-Чкалова, на Анохина-Горького, на Лесном-Сыктывкарской и на Лососинском шоссе возле 30-го дома", - сказал Бекелев.

По его словам, на трех объектах работы уже начались, а светофор на Лососинском шоссее будет установлен позже, подрядчик уже определен.

Новый светофор на Чапаева, пояснил Бекелев, необходим из-за насыщенного транспортного трафика в этом месте, серьезных ДТП (в том числе с летальным исходом). Кроме того, через данный перекресток проходит маршрут к перинатальному центру через отремонтированную улицу Сыктывкарскую. Кроме того, на перекрестке будет изменена разметка и островок безопасности.

Бекелев уточнил, что стоимость объекта составляет чуть более 3 миллионов рублей (стоимость четырех светофоров – более 12 миллионов рублей). По проекту, работы должны быть завершены к 1 сентября.

Подряд на установку выиграло МУППЭС.