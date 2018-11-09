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Новости. Общество
10:15, 09 Ноября 2018
фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

Новый светофор установят в Петрозаводске на Лососинском шоссе по заявкам жителей

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В программу "Безопасный Петрозаводск" включены мероприятия по установке и реконструкции шести светофорных объектов и оборудованию 14 пешеходных переходов, сообщает Петросовет.

"До конца 2018 года установят три светофора: на Лососинском шоссе, проспекте Карла Маркса и улице Мерецкова. Это первые мероприятия в рамках комплексной программы "Безопасный Петрозаводск", реализующиеся с привлечением средств из Дорожного фонда республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комплексная программа "Безопасный Петрозаводск" даст возможность привлекать к решению таких вопросов, как со светофором на Лососинском шоссе, средства не только городского, но и федерального или республиканского бюджетов.

"Финансирование из разных источников позволит охватить более широкий круг важных вопросов, поступивших к нам от жителей, а также расширить перечень направлений для работы, во-вторых - справиться с поставленными задачами быстрее и качественнее", - сказал спикер Петросовета Геннадий Боднарчук.

В настоящее время по предложению горожан в перечень программы "Безопасный Петрозаводск" включены вопросы по установке светофора в районе въезда в жилой комплекс "Скандинавия", на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской, на Лососинском шоссе, предложения по оборудованию пешеходных переходов в районе дома №73 по ул. Балтийская, на улице Зеленая, на подходах к детской поликлинике и детской республиканской больнице со стороны микрорайонов Древлянка и Перевалка, а также на перекрестках Лососинское шоссе - Скандинавский проезд, ул. Куйбышева – Левашовский бульвар и другие.   

Комплексная программа "Безопасный Петрозаводск", рассчитанная на три года, направлена на повышение безопасности и улучшение качества жизни горожан. Проект реализуется по инициативе Геннадия Боднарчука. Программа формируется при непосредственном участии жителей города, которые могут напрямую сообщить о своих проблемах и предложениях в группу "Безопасный Петрозаводск" в соцсети "ВКонтакте".

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Комментарии

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2018-11-09 12:54:31
в районе машезеро
Juniper59
2018-11-09 11:15:16
Очень информативно.
На Лососинском шоссе - где? Оно так-то длинное.
Гость
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