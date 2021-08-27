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Новый цех откроется на Кондопожском лесопильном заводе в Карелии

Новости. Общество
13:40, 28 Августа 2021
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

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В сентябре на предприятии ООО «Кондопожский лесопильно-экспортный завод - Астар» запланирован запуск нового цеха.

Завод является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Кондопога». Предприятие зарегистрировано министерством экономического развития России в реестре резидентов ТОСЭР моногородов. Сейчас на объекте идут пусконаладочные работы. Об этом информирует управление пресс-службы главы Карелии.

Инвестиционный проект по расширению действующего производства ООО «КЛЭЗ-Астар» планирует реализовать до 2027 года. В построенном цехе будет производиться новый вид продукции — строганные пиломатериалы. Цех предназначен для пиления крупных диаметров древесины по новым технологиям.

Учредитель предприятия Виктор Трапезников сообщил, что с запуском нового цеха коллектив предприятия увеличится до 115 человек. Цех даст работу не менее чем 12 людям.

По словам учредителя, оборудование для цеха стоит порядка 700 тыс. евро.

По информации правительства, конструкционные пиломатериалы предприятия экспортируются на европейский и азиатский рынки, из них производят различную продукцию, в том числе дома и мебель.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков анонсировал развитие мебельного производства в Карелии.

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