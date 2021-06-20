Реклама
Прислать новость
В Карелии медведь посетил кладбище в родительскую субботу 2
20.06.2021 10:51
Школьников Петрозаводска лишают третьего урока физкультуры 1
20.06.2021 21:16
Залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска 5
20.06.2021 13:16

Новый вид дождевой лягушки назвали в честь рок-группы Led Zeppelin

Новости. Общество
21:45, 20 Июня 2021
фото: CC BY 4.0 / David Brito-Zapata /

Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито обнаружила в Андах новый эндемичный вид дождевой лягушки Pristimantis и назвала ее в честь британской рок-группы Led Zeppelin.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Neotropical Biodiversity, сообщает РИА Новости.

"Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки, — говорится в статье. — Британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, была одной из самых влиятельных на протяжении 1970-х годов и стала прародительницей хард-рока и хеви-метала".

Для нового вида характерны следующие черты: мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки.

Ученые обнаружили лягушек в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности.

Зоологи назвали этот экорегион, относящийся к тропическим Андам, одним из наиболее уязвимых в мире. Дикой природе здесь угрожают расширяющееся сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых на многочисленных концессионных участках.

"В месте обитания Pristimantis ledzeppelin можно наблюдать животноводство, добычу древесины, мелкомасштабную добычу полезных ископаемых, которая, вероятно, станет более активной, поскольку этот район находится в концессии на добычу полезных ископаемых у транснациональной компании", — отметили ученые.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2021, 07:00
Стало известно, сколько человек в Карелии заболели COVID-19 после вакцинации
16.06.2021, 12:18
Организациям Карелии предписано отделить работников без иммунитета к коронавирусу
14.06.2021, 18:10
Возбуждено уголовное дело против чиновников мэрии Петрозаводска из-за утонувших подростков
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
15.06.2021, 18:29
«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета
15.06.2021, 06:40
Пока следствие в Петрозаводске ищет виновных в гибели подростков, в том же месте снова купаются (ФОТО, ВИДЕО)

Аналитика

20.06.2021 22:06
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Школьников Петрозаводска лишают третьего урока физкультуры 1
20.06.2021 21:16
Сколько смогли 2
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»